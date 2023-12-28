C роскошной копной волос и в драгоценностях: Мэрайю Кэри заметили во время отдыха в горах

Певица Мэрайя Кэри после ежегодного рождественского тура отправилась на отдых с семьей и друзьями на курорт в Аспене, наслаждаться снегом и зимней прохладой.

Однако поскольку этот курорт излюбленный среди знаменитостей и миллионеров, на территории городка есть и множество люксовых магазинов, которые они с радостью посещают. Так Кэри заметили во время шопинга в бутике Valentino. Снимки сделали, когда артистка выходила из магазина в сопровождении множества охранников и помощников.

Мэрайя была одета в лук от Chanel - теплый бархатный костюм в принтом в виде больших звезд, который она сочетала с гетрами и теплой дутой курткой. Также она надела туфли на очень высоких каблуках и платформах, солнцезащитные очки, украсила волосы ободком, а также надела на шею драгоценное колье с огромными камнями.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Привлекала в этом образе внимание прическа Кэри, так как она уложила из в объемные локоны и явно воспользовалась накладными волосами или париком.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

По приезду в Аспер Кэри тоже ходила за покупками, вероятно, подыскивая что-то на Рождество. В предверии праздника звезду рождественских хитов заметили, когда она покидала один из магазинов. Одета Кэри была гламурно и стильно, поскольку сочетала классическое клетчатое пончо от Burberry с черными лосинами, сапогами на каблуках и теплыми наушниками.

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