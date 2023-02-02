C седыми волосами и в простом образе: актриса Хелена Бонем Картер по пути на интервью

56-летняя звезда "Гарри Поттера" и "Короны" Хелена Бонем Картер попала под прицел фотографов в Лондоне, когда шла в студию BBC Radio на интервью.

На радио она рассказала о своей новой работе - биографическом мини-сериале "Нолли" состоящем из трех серий, где она сыграла главную роль и перевоплотилась в Ноэлт Гордон - британскую актрису, которая прославилась благодаря мыльной опере "Перекресток" и была суперзвездой .

Хелена оделась для интервью просто и непринужденно - она выбрала черную блузку, юбку и ботинки. Ее образ дополнила теплая клетчатая кофта с капюшоном и гетры.

Хелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

На шее у актрисы было несколько ювелирных изделий, а седые волосы она собрала в высокую небрежную прическу. Также в руке у нее была немного изношенная красная сумка-шоппер с термосом и коричневой папкой.

Хелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

Известно, что мини-сериал расскажет о жизни и карьере Ноэль Гордон, которая проработала в сериле более 18 лет, а потом была внезапно уволена на пике своей славы.

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