Цель – 1 млн долларов: легендарная группа Metallica открыла сбор средств в поддержку Украины

Легендарная металл-группа Metallica открыла сбор средств в поддержку Украины. Об этом сообщили на странице фонда All Within My Hands Foundation, который был основан в 2017 году участниками группы.

"Мы начинаем наш Месяц благотворительности! Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы до конца мая собрать 1 миллион долларов для инициативы @WCKitchen", - говорится в сообщении фонда. Сама группа уже сделала первый взнос в размере 500 тысяч долларов.

Отметим, WCKitchen (World Central Kitchen) – это благотворительный проект, который занимается питание людей, которые пострадали от стихийных бедствий, а сейчас занимается помощью Украине.

В течение следующих двух месяце в магазине группы будут появляться эксклюзивные товары, все средства с продажи которых также будут передаваться в WCKitchen. Сейчас в продаже появилась футболка с принтом, разработанным художником Andrew Cremeans.

