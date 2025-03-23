"Целлюлит – это прекрасно": пышнотелая модель в купальнике ошеломила размером ягодиц

28-летняя Грейси Бон пропагандирует бодипозитив и мотивирует своих фолловеров любить и принимать себя такими, какие они есть.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое видео с отдыха.

Девушка гуляет по пляжу в белом сплошном купальнике, демонстрируя свою тонкую талию, широкие бедра и пышные ягодицы, размер которых просто ошеломляет.

Бон распустила волосы, сделала макияж с наращенными пышными ресницами, длинный маникюр с декором и дополнила пляжный лук золотым браслетом.

"Целлюлит – это прекрасно", – подписала Грейси видео.

Грейси Бон

Напомним, Грейс Бон в лосинах продемонстрировала огромные ягодицы и целлюлит на них.

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