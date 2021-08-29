Целовалась с другим: Милу Кунис заметили на съемках нового фильма в Нью-Йорке

Целовалась с другим: Милу Кунис заметили на съемках нового фильма в Нью-Йорке

Работа над фильмом только началась, а его релиз предварительно запланирован на 2022 год.

Актриса Мила Кунис попала под прицела папарацци в Нью-Йорке за поцелуями с актером Финном Уиттроком. Пару заметили в Мидтауне 28 августа.

Милу Кунис и Финн Уиттрок / Getty Images

На съемочной площадке, которая была организована просто в городе, Мила была одета в черное мини-платье с рюшами и коричневые босоножки. Ее коллеге-актеру костюмеры подобрали голубую рубашку и молочные штаны и коричневые лоферы.

Запечатлели пару во время работы над новым фильмом "Самая счастливая девушка на свете", который станет экранизацией бестселлер New York Times - детективного романа написанного американской писательницей Джессикой Нолл.

Милу Кунис и Финн Уиттрок / Getty Images

В романе рассказывается о молодой женщине, редакторе гламурного женского журнала, у которой есть любящий парень. Но в подростковом возрасте она пережила ряд ужасающих и эмоционально разрушительных событий, в том числе стрельбу в школе, которые продолжили влиять на нее и в ее взрослые годы.

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