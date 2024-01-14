Целовалась с красавчиком: Блейк Лайвли подловили во время съемок фильма

В Америке, в городе Джерси-Сити, продолжаются съемки романтического фильма "Все закончится на нас", который основан на одноименном романе писательницы Коллин Гувер.

В этой картине появится звезда сериала "Сплетница" - Блейк Лайвли. Она исполнит главную роль Лили Блум. Также в фильме мы увидим актера Джастина Бальдони, который также является и режиссером этого проекта.

Но если ранее Блейк попадала под прицел папарацци всего несколько раз, демонстрируя интересные и яркие аутфиты, которые для нее подобрали стилисты фильма, то 12 января актрису подловили на съемках с Бальдони. Пара играла влюбленных и снимала страстные поцелуи.

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони / Фото: Getty Images

На Блейк в тот раз было два разных наряда. Первый образ актрисы включал костюм камуфляжным принтом Beo-Gam 1960-х годов, сумку Gucci и ботинки от Grenson Doris. Джастин при этом был в кигуруми-единороге и черной футболке.

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони / Фото: Getty Images

А вот второй лук Блейк был более романтичным. 36-летняя актриса надела коричневое платье миди, коричневые сапоги, а также желтую блузу со стразами на рукавах. Этот ее образ завершали массивные золотые украшения и объемная укладка легкими локонами. Вероятно, для съемок она носит парик.

Блейк Лайвли и Джастин Бальдони / Фото: Getty Images

Изначально фильм планировали выпустить в прокат 9 февраля 2024 года, но дата выхода была перенесена на 21 июня 2024 года. Причиной столь большому разрыву стала забастовка сценаристов и актеров в Голливуде, ведь во время нее работа над фильмом была приостановлена.

Читайте также:

Образы актрисы Блейк Лайвли (27 фото)