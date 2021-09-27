Целовались и держались за руки: влюбленных Дженнифер Лопес и Бена Аффлека подловили на прогулке

Они наслаждаются своими отношениями.
Спустя 18 лет Дженнифер Лопес и Бен Аффлек возобновили совой роман и уже полгода являются главными звездами интернета. Они не скрывают свои отношения, вместе появляются на светских мероприятиях и уже даже съездили вместе в отпуск.
В воскресенье влюбленные решили представить, что они обычные люди, и вышли на прогулку по Нью-Йорку. Лопес и Аффлек прогулялись по парку, держась за руки, много болтали, смеялись и целовались просто на улице. На удивленных прохожих и фотографов они просто старались не обращать внимания.
Дженнифер выбрала для прогулки длинное зеленое платье с V-образным декольте и поясом, которое сочетала с золотыми украшениями, клетчатым пальто с бахромой и туфлями на платформе. Бен был одет темные джинсы, ботинки, поло и пиджак с накладными карманами.
В субботу они тоже были замечены вместе. Пару сфотографировали после концерта в рамках фестиваля Global Citizen, который ежегодно проводится на Большой лужайке в Центральном парке.
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