Целовались и наслаждались красивым закатом: Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом на отдыхе

Семейство Бекхэмов продолжает отдыхать на роскошной яхте, а в своих блогах в Instagram делится кадрами с летнего отпуска.

Виктория Бекхэм опубликовала снимки, на которых показала, как они с мужем Дэвидом наслаждаются красивым закатом. Вместе с ними проводят время и их дети – младший сын Круз и дочка Харпер.

"Время с семьей - это все Счастливых выходных, поцелуи от нас всех xxxx Я люблю тебя @davidbeckham @cruzbeckham #HarperSeven Скучаю за вами @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham xx", - подписала кадры Виктория.

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В Instagram дизайнер показала фрагменты с их семейного отдыха в Хорватии, то, как они путешествовали на яхте, и любовались прекрасными видами.

Напомним, в последнее время Виктория Бекхэм стала чаще появляться на футбольных стадионах, где играет клуб "Интер Майами", соучредителем которого является ее муж. Недавно Виктория нежно поздравила мужа с победой его футбольной команды, в которой теперь играет Лео Месси.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Getty Images

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