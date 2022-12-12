Целовались и обнимались: фаворитка шоу "Холостяк-12" опубликовала романтическое видео со свидания с Алексом Топольским

Екатерина Лозовицкая показала нежный поцелуй с холостяком.
Одна из фавориток шоу "Холостяк-12" – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram романтическое видео с ее свидания с главным героем Алексом Топольским. Встречались тет-а-тет они в седьмом выпуске, который показали на днях.
Их свидание прошло в СПА. Они расслаблялись, пока им делали массаж. Затем Топольский и Лозовицкая вышли в сад, чтобы поговорить и поиграть в игру на вопросы.
На видео Катя и Алекс сидят на скамеечке. Они мило общаются, обнимаются, нежно целуются и улыбаются. Заметно, что им вдвоем очень хорошо. Атмосфера очень романтична.
"Worth waiting for… Этот момент заслуживает особой песни", — подписала Лозовицкая видео.
Напомним, другая фавортка проекта Александра Мудрая тоже выложила в соцсети видео своего поцелуя с холостяком. Их поцелуй произошел во время церемонии роз.
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