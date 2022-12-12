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Целовались и обнимались: фаворитка шоу "Холостяк-12" опубликовала романтическое видео со свидания с Алексом Топольским

Целовались и обнимались: фаворитка шоу "Холостяк-12" опубликовала романтическое видео со свидания с Алексом Топольским

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
747
Время на прочтение
2 мин
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Целовались и обнимались: фаворитка шоу "Холостяк-12" опубликовала романтическое видео со свидания с Алексом Топольским

Катерина Лозовицька/Instagram

Екатерина Лозовицкая показала нежный поцелуй с холостяком.

Одна из фавориток шоу "Холостяк-12" – 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram романтическое видео с ее свидания с главным героем Алексом Топольским. Встречались тет-а-тет они в седьмом выпуске, который показали на днях.

Их свидание прошло в СПА. Они расслаблялись, пока им делали массаж. Затем Топольский и Лозовицкая вышли в сад, чтобы поговорить и поиграть в игру на вопросы.

На видео Катя и Алекс сидят на скамеечке. Они мило общаются, обнимаются, нежно целуются и улыбаются. Заметно, что им вдвоем очень хорошо. Атмосфера очень романтична.

"Worth waiting for… Этот момент заслуживает особой песни", — подписала Лозовицкая видео.

Напомним, другая фавортка проекта Александра Мудрая тоже выложила в соцсети видео своего поцелуя с холостяком. Их поцелуй произошел во время церемонии роз.

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Дата публикации
Просмотры
747
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