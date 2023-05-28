Целовались и обнимались: Квентин Тарантино с женой продемонстрировали нежные чувства на дорожке

Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик вышли на красную дорожку Каннского кинофестиваля в день его закрытия.

Знаменитый режиссер был в черном костюме, к которому подобрал белую рубашку и черный галстук, а обут был в черные лаковые туфли.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Associated Press

Его красавица-жена и мать его двоих детей облачилась в белое вечернее платье с корсетным верхом на бретельках и пышной юбкой со шлейфом и разрезом спереди.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Associated Press

Даниэла Пик дополнила свой вечерний образ драгоценным цветочным колье на шее, кольцом и серьгами-висюльками из этого же гарнитура. Она распустила свои темные волосы, надела черную тонкую ленту на голову и сделала макияж со стрелками на веках.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Associated Press

На дорожке пара не скрывала чувств и позировала в объятиях друг друга, а также целовалась. Фотографы с удовольствием сделали кадры.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Фото: Associated Press

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