Целовались и обнимались на красной дорожке: Квентин Тарантино вышел на публику с молодой женой

Целовались и обнимались на красной дорожке: Квентин Тарантино вышел на публику с молодой женой

58-летний режиссер Квентин Тарантино и 37-летняя жена Даниэла Пик посетили кинофестиваль в Риме.

Пара позировала перед камерами, много обнималась и целовалась, демонстрируя семейную идиллию

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Associated Press

Квентин образом для мероприятия не заморачивался и одел черные поношенные джинсы, графитовый пиджак и черную рубашку. Галстука на нем не было, а туфли были изрядно стоптаны.

Квентин Тарантино / Associated Press

Но вот жена голливудской звезды решила появится в гламурном шелковом платье цвета слоновой кости от Lee Petra Grebenau. Наряд украшал высокий разрез сбоку, длинный шлейф и вырезы на талии. Образ Даниэла дополнила золотистыми босоножками, высокой прической и бриллиантовыми украшениями от Bulgari.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Associated Press

В отношениях пара с 2017 года и брак с Даниэлой стал для Тарантино первым. Они познакомились во время израильской поездки режиссера по продвижению фильма "Бесславные ублюдки". 28 ноября 2018 года пара сыграла тайную свадьбу в Лос-Анджелесе, 22 февраля 2020 года в Израиле родился их сын Лео. Сейчас семья Тарантино проживает в Тель-Авиве.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик / Associated Press

Даниэла - певица и композитор. Родилась в семье известного израильского певца и композитора Цвики Пика. Некоторое время выступала вместе с сестрой в дуэте и даже принимала участие в отборе на "Евровидение" с песней Hello, Hello.

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