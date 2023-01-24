Целовались и обнимались: победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный показал романтические снимки со своей возлюбленной

Бизнесмен больше не скрывает лицо своей девушки.

Победитель второго сезона шоу "Холостячка" – Андрей Задворный – решил показать лицо своей любимой. Внимательные пользователи Сети еще до этого обнаружили, что это 19-летняя модель Юлии Поляк из Черновицкой области.

Влюбленные отдыхают на горнолыжном курорте Драгобрате, где устроили романтическую фотосессию.

Андрей Задворный с любимой

На снимках, которые Андрей опубликовал у себя в Instagram Stories, пара нежно целуется и обнимается. Андрей и Юлия выглядят очень счастливыми.

Андрей Задворный с любимой

Андрей Задворный с любимой

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