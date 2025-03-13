Целовались и пили на брудершафт: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили папарацци

Влюбленных все чаще можно увидеть вместе на мероприятиях.

Знаменитый актер Тимоти Шаламе и его возлюбленная - звезда реалити-шоу и предпринимательница Кайли Дженнер - появились вместе на публике. Пара посетила вместе теннисный турнир в Калифорнии.

Папарацци заметили знаменитостей на трибунах, когда они наблюдали за спортивной игрой. Тимоти и Кайли болтали, публично целовались и пили напитки на брудершафт - перекрестив руки.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Кайли в тот день надела красную рубашку от бренда Celine с принтом, которую завязала под грудью. Также на Дженнер были солнцезащитные очки, а Шаламе надел куртку в спортивном стиле. На руке у актера заметно два золотых браслета, которыми, вероятно, являются украшения The Love Bracelet от Cartier.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Пара вместе с 2023 года, и только сейчас они начали изредка вместе появляться на публике. Ранее их видели вместе на церемонии BAFTA Film Awards 2025, которая прошла в Лондоне. Тогда они тоже привлекли внимание своим совместным выходом, поскольку публично обнимались и флиртовали.

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