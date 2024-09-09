Целовались и весело проводили время: Тейлор Свифт сфотографировали с ее усатым бойфрендом

Американская суперзвезда Тейлор Свифт - певица и миллиардерша - в 2023 году она начала встречаться с игроком в американский футбол Трэвисом Келси и похоже, что у пары все серьезно. Влюбленный часто видят вместе по пути на свидания в рестораны, а также они ходят на важные мероприятия для друг друга, например, Тейлор не раз была замечена фотографами на трибунах во время игр Келси.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Но кроме американского футбола они посещают и другие мероприятия. Чтобы провести время вместе они отправились на Открытый чемпионат США по теннису, чтобы посмотреть игру между Янником Синнером из Италии и Тейлором Фрицем из США.

Влюбленных заметили, когда они болели на трибунах. Свифт и Келси обнимались на публике, целовались, не скрывая своих чувств. Также заметно по фото, что пара много болтала и явно отлично проводит время.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

На Тейлор в тот день было клетчатое платеь в ретро-стиле от Reformation, которое она сочетала с черными солнцезащитными очками и золотыми украшениями. Губы она традиционно накрасила своей любимой красной помадой и сделала маникюр красным лаком. Трэвис же был одет в наряд от бренда Gucci.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

Также пару заметили, когда они держась за руки после футбольного матча НФЛ между Chiefs и Baltimore Ravens покидая стадион. Тейлор тогда сочетала джинсовые шорты и стильный топ-корсет от Versace. На певице были еще сапоги, в руке она несла сумку Louis Vuitton, а на ее шее красовалось золотое винтажное украшение от бренда For Future Reference. Это ожерелье сделано из старинной бронзовой монеты 1970-х годов.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

Напомним, что у Свифт также есть особенное украшение, которое показывает сентиментальность ее отношений с Трэвисом - она иногда носит "браслет дружбы" на руке с номером "87" - это номер Трэвиса Келси в команде.

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