Целовались на дорожке: Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер блистали в Венеции

Целовались на дорожке: Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер блистали в Венеции

Актер Бенедикт Камбербэтч приехал в Венецию со своей супругой актрисой и театральным режиссером – Софи Хантер.

Днем Бенедикт присутствовал на фотоколле фильма новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион "Власть пса", где снимался с Кирстен Данст.

Картина расскажет о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж тайно женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.

Кирстен Дантс и Бенедикт Камбербэтч / Associated Press

Вечером Камбербэтч появился на дорожке в компании своей 43-летней супруги Софи. Она выбрала для выхода красивое пудрово-розовое макси-платье в принт на тонких бретельках от Emilia Wickstead.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Associated Press

Наряд из коллекции Resort 2022 с приталенным лифом с квадратным вырезом и широкой юбкой-трапецией идеально сидел на фигуре актрисы. Софи дополнила образ красной помадой на губах и интересными серьгами-висюльками, а волосы собрала в прическу.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Getty Images

Пара держалась за руки и даже целовалась перед камерами собравшихся фотографов.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер / Associated Press

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