Целовались на глазах у всех: Тейлор Свифт эмоционально поздравила бойфренда с победой в спортивном матче

Пара уже не боится показывать чувства на публике.

Певица Тейлор Свифт, которая недавно стала миллиардершей, опять пришла поддержать бойфренда - игрока в американский футбол Трэвиса Келси - во время его игры Балтиморе.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

На певице был красный теплый вязаный свитер от бренда супермодели Джиджи Хадид Guest in Residence, который она сочетала с черными колготками и мини-юбкой. Также на ней были сапоги от Larroude и золотой кулон Wear by Erin Andrews x BaubleBar на длинной цепочке.

Волосы Тейлор накрутила в легкие объемные локоны и сделала свой любимый макияж с красной помадой на губах и черными стрелками.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Во время игры певица была замечена болеющей за своего парня и его команду из VIP-ложи вместе с подругами Кили Сперри, Карой Делевинь и Бриттани Магомес.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Трэвис играет за команду "Канзас-Сити Чифс" и она выиграла у "Балтимор Рэйвенс". Таким образом команда "Канзас-Сити Чифс" сразится с "Сан-Франциско Форти Найнерс" на Супербоуле 2024. Поэтому после завершения игры Тейлор вышла на поле, чтобы поздравить бойфренда с успехом.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Несмотря на камеры, влюбленные не побоялись продемонстрировать свою привязанность друг к другу и поцеловались.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Главное спортивное соревнование Америки состоится 11 февраля 2024 года на стадионе "Аллигант" в городе Парадайзе, штат Невада. В этом году хедлайнером Супербоула станет певец Ашер.

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