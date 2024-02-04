Целовались на красной дорожке: Дамиано Давид из Maneskin впервые вышел в свет со своей девушкой

Американская актриса и певица Дав Кэмерон и победитель "Евровидения" - солист итальянской группы Maneskin - Дамиано Давид - впервые вышли в свет как пара. Знаменитости посетили вместе мероприятие, которое проводилось в Беверли-Хилл перед вручение "Грэмми".

На 28-летней Дав был красный наряд, который включал корсет и длинную прямую юбку. Образ она дополнила макияжем в коричневой гамме и лаконичной прической.

А вот Дамиано отдал предпочтение белой рубашке, которую носил с подвернутыми рукавами, серым штанам и жилетке на пуговицах. Завершали образ певца черный галстук, туфли и несколько украшений.

Дав Кэмерон и Дамиано Давид / Фото: Getty Images

На красной дорожке пара не стеснялась показывать чувства, обнималась и целовалась.

Дав Кэмерон и Дамиано Давид / Фото: Getty Images

Впервые об отношениях Дав и Дамиано заговорили еще в прошлом году, якобы они встречаются еще с лета. Пара вместе путешествовала по миру, поддерживая работу друг друга. Девушку также видели на шоу Maneskin в Нью-Йорке, Бразилии и Австралии.

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