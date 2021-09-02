Целовались на лодке: Адриана Лима представила публике нового бойфренда

40-летняя бразильская модель не просто произвела фурор на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, но и представила своего нового парня.

Лима была запечатлена в объятиях загадочного молодого человека на лодке в Венеции во второй день 78-го Венецианского кинофестиваля. Его имя Андре Леммерс, но более никакой информации, кто он и, чем занимается, нет.

Адриана Лима / Getty Images

Адриана появилась перед публикой в шикарном коричневом комбинезоне с большими накладными карманами и поясом на талии, в руках у модели была ассиметричная сумка бежевого цвета на короткой ручке, а обута звезда была в босоножки на каблуках. Адриана надела золотые серьги-кольца и солнцезащитные очки, а волосы собрала в низкий хвост.

Адриана Лима / Getty Images

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Ее мужчина выбрал элегантную, но повседневную одежду - темно-синюю рубашку, которую он носил с расстегнутым воротником и кремовые брюки заужены к низу, которые он сочетал с серыми кроссовками. На руке у мужчины были массивные часы, внимание привлекла прическа, вески его были выбриты, а часть длинных волосы была уложена на бок.

Адриана Лима и ее возлюбленный / Getty Images

На красную дорожку пара также выходила вместе, хотя Лима все равно еще и блистала перед камерами сама. В Instagram о своих новых отношениях звезда пока что не рассказывала и новых фото не публиковала.

Адриана Лима / Associated Press

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