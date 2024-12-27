Целовались под елкой: топ-модель Алессандра Амбросио показала своего нового бойфренда

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – в своем Instagram показала, как отпраздновала Рождество. Его она провела с детьми – 16-летней дочкой Аней и 12-летним сыном Ноа, которых она родила от бывшего гражданского мужа Джейми Мазура, а также со своим новым бойфрендом – Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

На фото они позируют у наряженной елки в обнимку и во время поцелуя. Алессандра одета в красное платье, а на ее лице нет макияжа. Судя по фото, она счастлива в новых отношениях.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Отметим, Амбросио и Палмера впервые заметили вместе во время их отдыха на Гавайях в ноябре 2024-го. Долго скрывать своего бойфренда модель не стала.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио в наряде с рюшами посетила гламурную рождественскую вечеринку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, которая прошла в отеле Dorchester 1 декабря в Лондоне. На этом мероприятии она появилась с ног до головы одетая во все розовое. Але сочетала кардиган с вырезами на рукавах и рюшами с гламурной мини-юбкой, которая была полностью была украшена стразами и рюшами на подоле.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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