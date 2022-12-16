"Чари": украинская певица презентовала зимний ремикс

София Егорова своей песней хочет подарить украинцам хорошее настроение.
Певица София Егорова представила зимний ремикс "Чари", который создал диджей Dmitriy Smarts.
Автор слов и музыки трека – известный хитмейкер Дмитрий Сысоев.
В это непростое время такие положительные синглы могут поднимать людям настроение, наполнять энергией и давать ощущение приближения праздников.
Этот ремикс создан именно для того, чтобы отвлечься от всех мыслей, чтобы отдохнуть, потанцевать, пригласить друзей, вместе украсить елку, поставить свечи, играть в настольные игры, мечтать и строить планы. Хочу всем пожелать не забывать верить в волшебную сказку, магию, праздник", — сказала Егорова.
Символической стала обложка песни. Перед войной София снялась в зимней фотосессии на улицах столицы. Тогда хотелось передать и запечатлеть атмосферу праздничного сказочного Киева.
"А сейчас эти фотографии с сотнями фонариков иллюминации, когда продолжаются постоянные отключения света, приобретают для украинцев другое значение. Это акцент на том, что добро победит и волшебство зимы подарят людям воплощение мечтаний", — подытожила София.
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