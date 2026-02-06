- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
162
1 мин
Charli XCX прибыла на премьеру фильма в роскошном свадебном платье и длинной фате в пол
Этот нежный свадебный образ стал отсылкой к нежности, страсти и трагедии, которые нас ждут в новой экранизации романа Эмили Бронте.
Композитор Энтони Уиллис написал музыку к фильму «Грозовой перевал», а певица Charli XCX присоединится с альбомом оригинальных песен. Одним из саундтреков фильма стала ее песня Chains of Love, которая звучит в трейлере.
Именно поэтому девушка становится гостьей всех мероприятий связанных с презентацией фильма. В Лондоне она вышла на красную дорожку в романтичном свадебном образе нежно-розового цвета от бренда Erdem — длинном бальном наряде с пышной юбкой, кружевом, блестками и открытыми плечами.
Образ певица дополнила длинной розовой фатой, которая закрывала ее лицо. Волосы Charli XCX распустила и завершила лук макияжем и украшениями от Barron.
На прошлой неделе она появилась на мероприятии посвященном фильму в скульптурном золотом бальном платье от Вивьен Вествуд с корсетным верхом и объемной юбкой-баллоном.
Фильм «Бурный перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это новая экранизация по мотивам одноименного романа Эмили Бронте. В украинский прокат он выйдет 12 февраля.