Через 11 лет после брака: модель Эбби Клэнси и ее муж-футболист обновили свадебные клятвы на пляже

Церемония была интимной и очень романтичной.

Модель и мать четырех детей Эбби Клэнси поделилась на своей странице в Instagram серией романтических фото в свадебном платье. Дело в том, что звезда и ее муж - футболист Питер Крауч - решили обновить свои свадебные клятвы спустя 11 лет после брака.

Пара организовала романтичную свадебную церемонию на Мальдивских островах, на которой были их дети и близкие родственники и друзья.

Для церемонии на пляже многодетная мать выбрала милое, но довольно сексуальное прозрачное кружевное платье, которое сочетала с фатой и темными закрытыми трусами.

Питер же надел простую белую рубашку, бежевые штаны. Для гостей также действовал дресс-код - все должны были быть в белом.

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