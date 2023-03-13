Через 2 месяца после родов: Крисси Тейген появилась на вечеринке в прозрачном платье с разрезом до бедра

Крисси Тейген, которая два месяца назад в третий раз стала мамой, посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Она была в компании своего мужа Джона Ледженда.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Крисси выглядела роскошно. Она была одета в прозрачное желто-зеленое платье на запах и с перьями на манжетах из кутюрной коллекции Zuhair Murad сезона весна-лето 2023. Наряд был щедро расшит паетками, камнями и бисером.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Тейген была без бюстгальтера, но использовала наклейки для сосков.

Главным акцентом в ее аутфите был пикантный высокий разрез до бедра, позволивший ей продемонстрировать стройные ноги и красивые атласные салатовые босоножки от Le Silla на высокой платформе и каблуках.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Модель похвасталась новой прической – она подстриглась и выкрасилась в каштаново-рыжий цвет. Крисси сделала макияж в коричнево-нюдовых тонах, аккуратный молочный маникюр и украсила уши желто-зелеными серьгами с камнями. В руке она держала клатч, инкрустированный зелеными кристаллами.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Леджент был одет в черный бархатный смокинг, черные брюки, белую рубашку, черную бабочку и лакированные черные туфли с золотой фурнитурой.

Читайте также: