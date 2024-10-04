Через 20 лет: молодые исполнители перепели хит ТАРТАК и Кати Chilly "Понад хмарами"

Молодые артисты – певица Polina Dashkova (известная по хиту "Плакала калина") и рэпер BURLA (Максим Бурла, получивший известность благодаря патриотическим песням "Руський корабль", "Кайдани" и "Рідна") презентовали ремейк на хит "Понад хмарами".

Всем известная композиция в исполнении группы ТАРТАК и Кати Chilly вышла более 20 лет назад и стала символом украинской музыки.

"Мы стали настоящими счастливчиками, что именно нам представилась возможность спеть эту легендарную песню. Она имеет особое значение для украинской музыкальной культуры. Мы стремились осовременить звучание оригинальной версии и донести ее важный месседж новому поколению слушателей. Это не просто перепев – это способ объединить людей через музыку, напоминая о наших подлинных ценностях", – сказали молодые артисты.

Съемки клипа на песню длились три дня и охватили более 15 локаций в Киеве и за его пределами, в том числе Киевское море и Днепр.

"Мы стремились показать Киев не только как фон, но и сделать его важным участником клипа", – признается команда проекта.

В сюжете клипа переплетаются три линии: реальность (в дом любимой попадает снаряд), фантазии главного героя, столкнувшись со страхом потерять любимую, встречает ее образы на улицах пустого Киева и воспоминания о счастливых моментах. Кульминация видео – это надежда, что несмотря на все трудности, любовь и вера в лучшее помогут преодолеть любые вызовы.

Инициатором ремейка стала продюсер Марина Осаула, руководившая проектом на всех этапах. Саунд-продюсером выступил RUNSTAR (Сергей Ранов), создавший современное звучание песни, адаптируя ее для новой аудитории.

Читайте также: