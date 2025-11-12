Через 25 лет после выхода фильма "Как Гринч украл Рождество": Джим Керри воссоединился с Тейлор Момсен

Джим Керри и совсем юная Тейлор Момсен / © Getty Images

В 2000 году на экраны вышла экранизация детской сказки «Как Гринч украл Рождество«, главные роли в котором сыграли уже популярный на то время актер Джим Керри и совсем юная Тейлор Момсен. Картина режиссера Рона Ховарда стала культовой и одним из самых любимых рождественских семейных фильмов.

Джим Керри и совсем юная Тейлор Момсен / © Associated Press

Спустя 25 лет после премьеры, звезды «Как Гринч украл Рождество» воссоединились на красной дорожке. Джим Кэрри и Тейлор Момсен посетили вместе мероприятие в Зале славы рок-н-ролла, где прошла звездная церемония.

Джим Керри и Тейлор Момсен / © Getty Images

Также по словам девушки, она во время съемок не знала кото такой Джим Керри, поскольку была очень маленькой, а также не знала, как выглядел актер без грима. Во время работы лицо актера всегда было покрыто пластическими протезами и зеленым мехом, но это не пугало маленькую Тейлор.

«Для меня он всегда был Джимом, и он всегда был в гриме. Он очень заботился обо мне, был очень добрым, невероятно смешным, невероятно энергичным, просто потрясающим», — объяснила Момсен в выпуске шоу Call Her Daddy. «Но самое забавное, что я никогда не знала, как выглядит Джим Керри, потому что никогда его не видела, ведь он приходил гораздо раньше и делал грим».