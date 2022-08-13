Через 3 месяца после родов вышла в свет: Рианна заметно поправилась

Поп-дива попала в объективы фотографов в Нью-Йорке.

Рианна в мае этого года впервые стала мамой. Она родила сына от своего бойфренда – рэппера A$AP Rocky (Раким Майерс).

После родов поп-дива редко появляется на публике. И вот папарацци подловили Рири на улицах Нью-Йорка.

Через 3 месяца после родов артистка заметно поправилась, но это совсем не мешает ей выглядеть красиво, сексуально и стильно.

Рианна / Фото: Getty Images

Звезда была одета в белую футболку с принтом, черную джинсовую мини-юбку и черные экстравагантные высокие ботфорты.

Рианна / Фото: Getty Images

Лук она дополнила питоновой сумкой, золотыми цепочками на шее и большими серьгами-кольцами в ушах. Волосы Рианна идеально ровно уложила и сделали макияж с акцентом на красной помаде. На лицо она надела черные очки. Нежный маникюр завершил аутфит певицы.

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