Через 3 месяца после родов: модель Арабелла Чи в купальнике похвасталась стройной фигурой
Арабелла Чи быстро вернула себе дородовую форму.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" - Арабелла Чи, которая в мае этого года впервые стала мамой, опубликовала в Instagram снимки в купальнике.
Красавица продемонстрировала свою фигуру почти через три месяца после родов - она выглядит великолепно.
Чи позировала в стильном белом бикини, украшенном на лифе и плавках декором-бахромой. Арабелла может уже похвастаться плоским животом и подтянутым телом.
Напомним, Арабелла Чи показала подписчикам новорожденного ребенка.