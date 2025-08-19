ТСН в социальных сетях

Через 3 месяца после родов: модель Арабелла Чи в купальнике похвасталась стройной фигурой

Арабелла Чи быстро вернула себе дородовую форму.

Арабелла Чи

Арабелла Чи

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" - Арабелла Чи, которая в мае этого года впервые стала мамой, опубликовала в Instagram снимки в купальнике.

Арабелла Чи

Арабелла Чи

Красавица продемонстрировала свою фигуру почти через три месяца после родов - она выглядит великолепно.

Арабелла Чи

Арабелла Чи

Чи позировала в стильном белом бикини, украшенном на лифе и плавках декором-бахромой. Арабелла может уже похвастаться плоским животом и подтянутым телом.

Арабелла Чи

Арабелла Чи

Напомним, Арабелла Чи показала подписчикам новорожденного ребенка.

