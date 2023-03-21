Через 31 год после смерти Марлен Дитрих: легендарный браслет актрисы с рубинами продадут на аукционе

Браслет с рубинами и бриллиантами Jarretiere, который легендарная актриса Марлен Дитрих заказала у ювелирного Дома Van Cleef & Arpels в 1937 году и надевала на церемонию вручения премии "Оскар", многочисленные мероприятия и даже появлялась в нем в фильмах, будет выставлен на аукционе Christie's в Нью-Йорке 7 июня 2023 года в рамках продажи коллекции Энн Эйзенхауэр - внучки 34-го президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Во время торгов за браслет ожидают получить от 2,5 до 4,5 миллиона долларов.

Энн Эйзенхауэр / Фото: Associated Press

Представительница знаменитой американской семьи была коллекционером, филантропом и дизайнером интерьеров. На протяжении многих лет она собирала коллекцию украшений, в частности, этот браслет госпожа Эйзенхауэр приобрела на аукционе поместья Дитрих в 1992 году за 990 тысяч долларов.

Браслет был изготовлен по личному заказу Марлен руководителем Van Cleef & Arpels Луи Арпельсом. Актриса предоставила 30 своих украшений ювелиру, из которых он взял драгоценные камни для браслета. В переводе из французского его название Jarretiere означает "подвязка", намекая на предмет женского туалета, что придавало браслету в консервативное время еще большей дерзости.

Марлен Дитрих / Фото: Getty Images

Дизайн у него довольно необычный - огромный диск был украшен рубинами в огранке кушон, а обрамляли его бриллианты в огранке багет, которая редко применялась. Основа украшения выполнена из платины. Браслет был самым любимым в коллекции актрисы, и с ним на руке Марлен появилась и в триллере Альфреда Хичкока 1950 года "Страх сцены". После того как Дитрих вынуждена была продать почти всю свою коллекцию украшений, этот браслет был единственным, который она оставила. Но в 1992 году украшение все же было выставлено на продажу на аукционе Sothebys. Вскоре после того аукциона, 6 мая 1992 года, Марлен умерла.

Марлен Дитрих / Фото: Getty Images

Также на аукционе продадут: брошь Panthere de Cartier с цветным бриллиантом, ониксом и изумрудом Cartier, которая оценивается в 100-150 тысяч долларов; каскадные серьги Van Cleef & Arpels с рубинами и бриллиантами, оцениваются в 40-60 тысяч долларов; колье Van Cleef & Arpels с сапфирами и бриллиантами, оценивается в 300-500 тысяч долларов; кольцо с бриллиантом, оценивается от 1,2 до 1,8 миллиона долларов; колье Van Cleef & Arpels с изумрудами и бриллиантами, оценивается в 200-300 тысяч долларов.

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