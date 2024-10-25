Через 4 месяца после родов: Дженна Дьюэнн в образе с акцентом на откровенном декольте пришла на церемонию

Дженна Дьюэнн посетила церемонию вручения наград InStyle Imagemaker Awards, которая прошла в частной резиденции в Бел-Эйре, Калифорния.

Для своего появления она выбрала стильный образ total black с пикантным акцентом. На ней были черные брюки-клеш и черный жакет с интересными пуговицами в форме флористических завитков, который она одела голое тело. Декольте Дьюэнн выглядело красиво и соблазнительно. Обута она была в черные босоножки.

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Дженна сделала укладку с легкими локонами, вечерний макияж и перламутровые маникюр и педикюр. Шею она украсила золотыми цепочками, а пальцы – кольцами с камнями.

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

Четыре месяца назад актриса в третий раз стала мамой и уже сейчас может похвастаться потрясающей физической формой.

Напомним, Дженна Дьюэнн 14 июня родила дочь, которую назвали Рианна Ли Кэтрин. Отцом девочки является Стив Кази, с которым актриса в отношениях с 2018 года.

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