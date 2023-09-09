Через 4 месяца после родов: модель Девон Винздор в прозрачном платье продемонстрировала фигуру и блеснула грудью

29-летняя жена бизнесмена Джонатана Барбары и топ-модель Девон Виндзор в красивом образе посетила модную премию.

Девон Винздор стала гостьей ежегодной церемонии вручения премии Daily Front Row Fashion Media Awards, которая состоялась в Нью-Йорке.

Для такого события модель выбрала закрытое лавандовое прозрачное платье от бренда David Koma, украшенное стразами. Под нарядом были только нюдовые трусы. Девон позировала на камеру и сверкала обнаженной грудью.

Девон Винздор / Фото: Getty Images

После рождения второго ребенка прошло 4 месяца, а Виндзор уже может похвастаться неплохими результатами похудения.

Аутфит красавица дополнила босоножками цвета металлик и серебряной сумочкой. Она сделала элегантную прическу, выпустив спереди пряди, макияж с акцентом на глазах и завершила лук длинными серьгами.

Напомним, премию также посетила Сара Джессика Паркер, сияющая в кружевном платье миди нежного лавандового цвета с пикантным декольте от бренда Oscar de la Renta.

Читайте также: