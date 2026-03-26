Через 4 месяца после родов: Cardi B в золотом платье с кружевом похвасталась пышным бюстом
33-летняя американская рэп-исполнительница в эффектном образе пришла на развлекательное шоу.
Cardi B посетила развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона в Нью-Йорке. После ее четвертых родов прошло уже четыре месяца и артистка уже может похвастаться отличной формой.
В студии шоу она предстала в эффектном образе от бренда Valdrin Sahiti. На ней было золотое платье с камнями, черным кружевным лифом, вырезом под грудью и по бокам и с черным подолом.
Главным акцентом в аутфите рэперши было откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Лук Cardi B дополнила объемной кудрявой прической, макияжем с длинными ресницами и бордово-синим маникюром.
Напомним, Cardi B в ноябре 2025 года родила сына от футболиста Стефона Диггза, с которым разошлась. У нее также есть еще трое детей от бывшего мужа Offset: дочери Калчер и Блосс и сын Вейв.