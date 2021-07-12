Через четыре месяца после родов: Летиция Каста в мини и на лубутенах приехала в Канны

43-летняя французская модель и актриса Летиция Каста посетила кинофестиваль в Каннах.
В апреле стало известно, что Каста родила 37-летнему Луи Гаррелю ребенка. Пара сыграла тайную свадьбу в 2017 году на Корсике, спустя два года после знакомства. Но общих детей у них не было. И вот спустя четыре месяца модель демонстрирует отличную форму, позируя на фотоколле фильма "Крестовый поход" в рамках Каннского кинофестиваля.
Одета Летиция в короткий сарафан в цветочек, у нее распущены волосы, на лице легкий макияж, в ушах несколько серег, в том числе и серьги-кольца, обута модель в зеленые босоножки Christian Louboutin на высоких каблуках. На запястьях у модели несколько браслетов, а на пальцах – кольца.
Интересно будет увидеть вечерний образ Летиции Касты на красной дорожке.
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