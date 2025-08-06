Через девять месяцев после родов: Марго Робби попала под прицел папарацци по дороге на вечеринку

Марго Робби / © Getty Images

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Папарацци подловили Марго Робби в Лос-Анджелесе, когда она с подругой шла на вечеринку по случаю дня рождения Кары Делевинь. После рождения ребенка осенью прошлого года актриса нечастая гостья ивентов, поэтому очень интересно было ее увидеть в объективах фотографов.

Марго Робби / © Getty Images

Марго выбрала для своего выхода стильный лук в классических цветах. На ней был белый топ с высокой горловиной и черные широкие брюки с высокой посадкой. Наряд актриса дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках.

Робби распустила волосы и дополнила аутфит черной сумкой.

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Напомним, Марго Робби в прошлом году на премьеру фильма My Old Ass в Беверли-Хиллз в темном обтягивающем платье продемонстрировала большой беременный живот.