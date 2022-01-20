Через год после свадьбы: Памела Андерсон ушла от мужа-телохранителя

Через год после свадьбы: Памела Андерсон ушла от мужа-телохранителя

54-летняя звезда "Спасателей Малибу" и Playboy подала на развод со своим пятым мужем.

Памела Андерсон через год после свадьбы ушла от своего мужа-телохранителя Дэна Хейхерста. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на источник близкий к паре.

Видимо чувства, которые зародились во время карантина, в реальной жизни быстро угасли.

По данным СМИ, актриса подала на развод в Канаде, где они жили сразу же после бракосочетания в канун Рождества 2020 года.

Памела Андерсон / Getty Images

"Памела любит так же искренне, как и живет", - сказал изданию источник, который назвал их краткий союз "пандемическим вихрем", который утих.

Памела покинула их общий дом и переехала жить в Малибу, где проводит время со своими сыновьями.

Ни Андерсон, ни Хейхерст ситуацию пока не комментируют.

Напомним, свадьба Памелы и Дэна состоялась в ее доме в Ванкувере, в Канаде. Это был шестой брак для актрисы, так как за кинопродюсера Рика Саломона она выходила замуж джавжды.

Пара познакомилась в начале 2020 года, а после времени, проведенного в изоляции из-за пандемии и карантина, сильно сблизилась. В комментарии для DailyMailTV Памела тогда сказала: "Я именно там, где мне нужно быть, - в объятиях мужчины, который меня любит".

Под венец звезда Playboy шла в роскошном белом винтажном платье, состоящем из атласного корсета от Lace Embrace, пышной юбки из тюля от Joanna Delaney Bridal и длинной фаты от Valentino. В руках у модели был небольшой букет розовых и белых роз. Андерсон выглядела элегантно и романтично. Жених был одет в черные брюки и белую рубашку.

О всех мужьях Памелы читайте в нашем материале.

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