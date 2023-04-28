Через месяц после родов: актриса Кейли Куоко посетила премьеру сериала с отцом своей дочери

Звезда сериала "Теория большого взрыва" - 37-летняя Кейли Куоко - 30 марта впервые стала мамой, у актрисы и ее возлюбленного - актера Тома Пелфри - родилась дочь. Девочку назвали Матильда Кармин Ричи Пелфри.

Спустя месяц после родов Кейли вышла в свет - посетила премьеру сериала "Любовь и смерть", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Компанию на мероприятии ей составил возлюбленный Том Пелфри, он сыграл в этом сериале.

Для премьеры Кейли выбрала синее платье-балахон от бренда Stella McCartney. У него были небольшие оборки и асимметричная накидка на спине.

Кейли Куоко и Том Пелфри / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила туфлями мятного цвета с пряжкой, а также серебристым клатчем. Также она немного изменила цвет волосы и больше не блондинка. А вот Том надел светло-бежевый костюм с двубортным пиджаком и коричневые туфли на шнурках.

Кейли Куоко и Том Пелфри / Фото: Associated Press

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