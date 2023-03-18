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Через полгода после родов: модель Шанина Шейк сверкнула сосками на улицах Лос-Анджелеса

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
567
Время на прочтение
1 мин
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Через полгода после родов: модель Шанина Шейк сверкнула сосками на улицах Лос-Анджелеса

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

32-летняя австралийская модель продемонстрировала отличную физическую форму.

Шанина Шейк попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Манекенщица выбрала для своего выхода монохромный образ.

На ней был топ-поло верблюжьего оттенка в рубчик, сквозь тонкую ткань которого просвечивали соски.

Шанина Шейк / © Getty Images
Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Верх Шанина скомбинировала с брюками карго песочного цвета и черной обувью на массивной грубой подошве. На плече у модели висела стильная черно-белая сумочка с принтом "собачий зуб".

Шанина Шейк / © Getty Images
Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Волосы она собрала в низкий хвост, надела на лицо очки в черепаховой оправе и украсила уши лаконичными серьгами-кольцами.

Следует отметить, что после рождения первенца прошло полгода, а Шейк уже успела вернуть дородовую форму. Она выглядит великолепно.

Напомним, Шанина Шейк родила мальчика 16 сентября 2022 года. Отцом ребенка является его бойфренд Мэтью Адесуян.

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Дата публикации
Просмотры
567
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