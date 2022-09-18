Через полтора месяца после операции: экс-порноактриса из "Холостяка" продемонстрировала свои новые сексуальные ягодицы

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия Распутина (псевдоним — Адель Асанти) полтора месяца назад увеличила себе пятую точку. Результатами девушка довольна, так что охотно демонстрирует свои ягодицы фолловерам в Instagram.

Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

Настя опубликовала снимки с пикантной фотосессии, где она в черном боди в провокационных позах хвастается сексуальными ягодицами.

Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

Свой лук она дополнила бежевыми туфлями на шпильках, макияжем и укладкой.

Асанти соблазнительно позировала у ванны и окна.

Адель Асанти / Фото: Instagram Адель Асанти

Анастасия также демонстрировала свою пятую точку спустя месяц после пластической операции.

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