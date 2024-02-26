Черное и синее: рассматриваем образы Джессики Честейн в платьях с "голым" эффектом

Актриса продемонстрировала отличный вкус.
Голливудская звезда Джессика Честей посетила два светских мероприятия, на которых появилась в роскошных нарядах с так называемым "голым" эффектом.
Первый лук звезды - черное платье А-силуэта от бренда Armani Privé, которое она сочетала с украшениями от De Beers. Наряд был выполнен из кружева, был с V-образным декольте и широкими бретельками.
На талии платье расшито бисером, а подкладка была бежевой, из-за чего создавалась иллюзия прозрачности. Волосы в этом образе актриса просто распустила и сделала макияж.
В этом элегантном платье Честейн появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.
Второй наряд Частейн - синее платье от Oscar de la Renta. Платье-бюстье было с глубоким фигурным декольте и флористической синей аппликацией на бежевой ткани.
А вот юбка платья была в виде тонкой бахромы.
Как платье создавалось, бренд Oscar de la Renta показал в Instagram.
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