Черное и синее: рассматриваем образы Джессики Честейн в платьях с "голым" эффектом

Голливудская звезда Джессика Честей посетила два светских мероприятия, на которых появилась в роскошных нарядах с так называемым "голым" эффектом.

Первый лук звезды - черное платье А-силуэта от бренда Armani Privé, которое она сочетала с украшениями от De Beers. Наряд был выполнен из кружева, был с V-образным декольте и широкими бретельками.

На талии платье расшито бисером, а подкладка была бежевой, из-за чего создавалась иллюзия прозрачности. Волосы в этом образе актриса просто распустила и сделала макияж.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

В этом элегантном платье Честейн появилась на 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Второй наряд Частейн - синее платье от Oscar de la Renta. Платье-бюстье было с глубоким фигурным декольте и флористической синей аппликацией на бежевой ткани.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

А вот юбка платья была в виде тонкой бахромы.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Как платье создавалось, бренд Oscar de la Renta показал в Instagram.

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