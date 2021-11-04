Черное и золотое: Ирина Шейк предстала в двух образах на премии в области моды

Черное и золотое: Ирина Шейк предстала в двух образах на премии в области моды

Ирина Шейк стала ведущей премии в области моды Fashion Trust Arabia Prize 2021, которая состоялась в Национальном музее Катара 3 ноября, в Дохе.

На модном мероприятии Шейк появилась в двух образах – в одном на сцене, а в другом перед камерами фотографов. На дорожке модель блистала в черном платье Burberry длины миди с асимметричной драпировкой. Наряд сочетала с кожаными туфлями-лодочками на каблуках и плотными черными колготами. У нее был светлый маникюр, на пальцах сверкало несколько разных колец с камнями, а на лице был макияж "без макияжа". Волосы Ирина распустила.

Ирина Шейк / Getty Images

Второе образ был более ярким: Шейк надела золотое платье с пайетками и закрытым верхом, к которому снова подобрала черные плотные колготы и золотые туфли. Мероприятие проходило в арабской стране, видимо, поэтому Ирина Шейк и другие гости выбрали очень закрытые образы.

Ирина Шейк / Getty Images

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