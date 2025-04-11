Черное платье и желтые туфли: учимся делать яркие акценты в образе у Кристины Риччи

Кристина Риччи / © Associated Press

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Голливудская актриса Кристины Риччи, известная по фильмам 90-х «Семейка Аддамс» и «Каспер», посетила премьеру третьего сезона телесериала «Шершни», в котором сыграла одну из ключевых ролей.

На этом мероприятии она решила продемонстрировать свой талант делать яркие акценты в образе. Дело в том, что Кристина носила черное платье от Valentino с расклешенными рукавами, которое украшала бархатная отделка и рюши на юбке. Это платье она сочетала с желтыми туфлями, украшенными цветочным принтом.

Кристина Риччи / © Associated Press

Также актриса дополнила образ небольшой прямоугольной сумочкой с тиснением и эмблемой от Valentino, а также серьгами с камнями в ушах. На глазах у нее был макияж с сияющими тенями.

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Компанию ей на мероприятии составил муж Марк Хамптон — звездный стилист-парикмахер. Они в отношениях с 2021 года воспитывают дочь.

Кристина Риччи с мужем / © Associated Press

Также актриса позировала на общем фото с актерами из сериала. На снимке можно заметить таких звезд Голливуда как Хилари Суэнк и Мелани Лински.

Кристина Риччи с коллегами по сериалу / © Associated Press

Сериал "Шершни" рассказывает о команде футболисток средней школы Нью-Джерси, которые отправились в Сиэтл на национальный турнир в 1996 году. Во время полета над Канадой их самолет терпит крушение, а выжившие школьницы на девятнадцать месяцев остаются лесу. В сериале рассказывается об их попытках выжить, а также об их взрослой жизни после трагедии.

Кристина Риччи / © Associated Press Кристина Риччи / © Associated Press Кристина Риччи / © Associated Press Кристина Риччи / © Getty Images