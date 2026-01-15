Чешская супермодель Каролина Куркова позировала в шубе на голое тело

Каролина Куркова

Реклама

41-летняя чешская супермодель, актриса и экс-”ангел» Victoria’s Secret Каролина Куркова снялась в промокампании для Ronny Kobo.

Она позировала в дымчатой шубе, которую надела на голое тело, в серым колготках и лаковых туфлях-лодочках в тон. Волосы модели были туго собраны в пучок, а на ее лице практически не было макияжа.

Каролина Куркова

Каролина Куркова

Каролина Куркова

Отметим, Каролина Куркова — одна из самых успешных супермоделей 2000-х. Когда ей было 15 лет, ее мать отправила ее фото в агентство Elite, и так началась ее карьера. Уже в 17 лет Каролина стала лицом Prada — редкий и очень престижный дебют. С 2005 по 2008-й была «ангелом» Victoria’s Secret, хотя в шоу бренда участвовала с 2000-го. Курковой еще и мама троих детей — двух сыновей и дочери. На своей странице в Instagram она довольно часто делится снимками с детьми и показывает детали своей жизни.

Реклама

Ранее, напомним, Каролина Куркова в стильной кожаной юбке попала под прицел папарацци.