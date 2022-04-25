Чета Бекхэм готовится к еще одной свадьбе

Средний сын пары - Ромео - намерен жениться.

Западных СМИ сегодня пишут, что средний сын четы Бекхэм – Ромео – намерен сделать своей возлюбленной Мие Риган предложение в скором времени. 19-летний футболист, который пошел по стопам своего отца Дэвида, хочет жениться и мечтает о большой семье, пишет Mirror.

Источник говорит, что Ромео всегда хотел дождаться свадьбы старшего брата Бруклина и избегал делать что-либо, что могло бы отвлечь внимание от его брата. Но теперь, когда Бруклин уже женат, ничто не мешает Ромео сделать следующий шаг.

Другой источник говорит, что Миа Риган очень отличается от Николы Пельтц, и всегда заявляла, что хотела бы выйти замуж в родной Великобритании. Так что, похоже, Дэвид и Виктория Бекхэм будут готовиться к еще одной семейной свадьбе в ближайшем будущем.

Ромео и Миа вместе с 2019 года. Пара прошла испытание изоляцией во время пандемии коронавируса, и их отношения стали только крепче. Официально о помолвке влюбленные пока не заявляют, но, как известно, дыма без огня не бывает.

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