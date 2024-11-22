Четвертый поцелуй на "Холостяке-13": с кем из девушек сблизился в поезде Александр Терен

Главный герой проекта поцеловался с участницей во время их поездки в купе в Карпаты.

В прошлом выпуске главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Будько "Терен" во время завершения церемонии роз пригласил девушек в Карпаты. А одну из участниц – арт-терапевта Веронику – он пригласил на индивидуальное свидание – вместе поехать в одном купе в Карпаты. Она очень обрадовалась и призналась, что никогда еще не была в горах.

Александр и Вероника ехали в инклюзивном купе. Холостяк подготовил сюрприз для девушки: сначала он подарил ей букет цветов, который принесла проводница, потом им принесли ужин. Они много говорили и смеялись. Царила уютная и романтическая атмосфера.

Еще Терен предложил Веронике поиграть в игру, в которой они отвечали на вопросы, чтобы лучше друг друга узнать.

Во время разговора Александр спросил у Вероники, целовалась ли она когда-нибудь в поезде, она ответила, что нет – после этого они поцеловались. Это был четвертый поцелуй холостяка на проекте.

Александр и Вероника

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