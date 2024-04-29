"Чьи усы страшнее": Павел Зибров похвастался уловом во время рыбалки

Народный артист Украины обожает рыбалку.
Павел Зибров порадовал подписчиков в Instagram Stories своими новыми снимками. Сначала артист предстал на фото в черном пиджаке, белой рубашке с принтом и черных брюках.
"Когда поработал и можно отдохнуть", — подписал певец фотографию.
После этого Зибров переоделся в черную футболку и камуфляжные штаны и занялся рыбалкой на своем пруду. Артист похвастался уловом – он поймал белого амура.
"Чьи усы страшнее: его или мои?" – с юмором спросил Павел Николаевич у своих подписчиков.
Напомним, Павел Зибров перевел свой хит "Женщина любимая" на украинский.
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