Член жюри Каннского кинофестиваля надела на открытие бельевое платье с кружевом и бахромой
44-летняя Рут Негга в зеленом наряде с декольте позировала на красной дорожке перед фотографами.
Член жюри Каннского кинофестиваля, ирландско-эфиопская актриса и продюсер — Рут Негга — продемонстрировала пикантный образ на церемонии открытия.
Знаменитость появилась в бельевом зеленом платье макси А-силуэта на тонких бретельках и с V-образным вырезом. Наряд был украшен черным кружевом на лифе и подоле, а также имел длинную бахрому с бусинами и серебряным бисером.
Лук Рут дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Она собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с блестящими тенями и украсила шею ожерельем с бриллиантами.