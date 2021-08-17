Что было в моде в 1964-м: архивные фото из показов модельера Джеймса Галаноса

Что было в моде в 1964-м: архивные фото из показов модельера Джеймса Галаноса

Показываем несколько интересных моделей, которые были представлены на модных шоу в тот год.

Джеймс Галанос - выдающийся американский модельер, ставший одним из наиболее значительных персон модного мира в XX веке. Он собрал в своем ателье талантливых мастеров, многие из которых обучались в Европе и работали Голливуде, а сам модельер ставил очень высокую планку качества своей продукции и выбора тканей.

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В нарядах от Галаноса появлялись самые состоятельные женщины того времени и даже числился любимым дизайнером первой леди США Нэнси Рейган, ведь именно в его наряд она была одета на своем первом мероприятии в Белом доме. Также его платья носили такие дивы Голливуда как Мэрилин Монро, Грейс Келли и Элизабет Тейлор, а также жены следующих президентов Джеки Кеннеди и Леди Берд Джонсон.

В 1964 году Галанос был на пике своей популярности, а его показы посещало огромное количество гостей и прессы. Показываем несколько интересных моделей, которые были представлены на этих модных шоу.

Это платье с заниженной талией и двубортным вырезом, которое модель носи в сочетании с двубортным пальто с лацканами, были представлены на показе весенней коллекции в Sheraton East в Нью-Йорке 14 января 1964 года. Образ модели дизайнер дополнил шляпой, белыми перчатками и туфлями.

Показ мод Джеймса Галаноса, 1964 год / Associated Press

Элегантный твидовый костюм-тройка, состоящий из юбки-карандаша, жакеты и блузы, были представлены в Нью-Йорке 15 января 1964 года. Наряд сшит с плотной шерсти, а украшением образа стала черная тесьма, которая повторяется на каждой вещи. Шоу проходило в отеле Sheraton East Hotel.

Показ мод Джеймса Галаноса, 1964 год / Associated Press

В этом образе, представленном 14 января, Галанос презентовал совершенной новый концепт вещей, которые подходили и для дома, и для светских мероприятий. На модели надета макси-юбка в складку. Верх - топ с V-образным вырезом и накладными карманами.

Показ мод Джеймса Галаноса, 1964 год / Associated Press

Также на одном из показов 17 августа 1964 года в Нью-Йорке Галанос представил очень красивое платье из парчи, сочетающееся с пальто из точно такой же ткани. Наряд был длиной до щиколотки, имел так называемую американскую пройму.

Показ мод Джеймса Галаноса, 1964 год / Associated Press

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