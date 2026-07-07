Что читать, чтобы обрести надежду: три книги для души

Что читать, чтобы обрести надежду

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Зоя Никитюк, журналистка и составительница семейных воспоминаний в форме мемуаров, подготовила вдохновляющую подборку для ТСН.ua.

«Заберите меня на небеса», Фенни Флегг, «КСД»

«Заберите меня на небеса», Фенни Флегг

Американская писательница Фенни Флегг известна благодаря экранизации романа «Жареные зеленые помидоры». Но эта история пожилой бездетной вдовы намного лучше, чем знаменитый бестселлер. По крайней мере, я давно не встречала столько душевности в относительно современных произведениях американской литературы.

Книга о том, как одна небогатая и совершенно неуспешная по меркам многих женщина повлияла на немалое количество окружающих. Помогла получить образование, сохранить брак, познакомить с будущей женой, угостить вкусным пирогом в самый нужный момент. Или всего лишь научила встречать восход и закат солнца. «Потому что они никогда не бывают одинаковыми» и «как вообще позволяешь себе пропустить хоть один? Это же лучшее зрелище, чем любое кино, да ещё и бесплатное».

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Флегг не зря строит свою книгу вокруг известной фразы Эйнштейна: «Есть два способа прожить жизнь. Первый — так, будто чудес не бывает. Второй — так, будто вокруг одни чудеса». «Заберите меня на небеса» в очередной раз напоминает: «Столько лет все пытались разгадать, в чём смысл жизни, а всё это время смысл её заключался в том, чтобы мы просто радовались».

«Гойдаша», Ирина Говоруха, «Саммит-Книга»

«Гойдаша», Ирина Говоруха

В эмоциональном плане книга действительно не из легких. Но увлекает то, как, несмотря на весь ужас, который выпадает на долю героини, она не теряет желания жить. Киевская писательница Ирина Говоруха написала историю женщины, родом из Сумской области. Для произведения она выбрала период от детства до времен коронавируса. Хочется надеяться, что это собирательный образ, а не судьба одного человека. Ведь драмы в ней более чем достаточно.

В «Гойдаше» переплетаются украинский и итальянский колорит. Сюжет, который захватывает с первых страниц, — то, что присутствует во всех книгах писательницы. Грустно и страшно. Вдохновляюще и жизнеутверждающе. Всё это как-то уживается в одном романе.

«В поисках надежды», Джейн Гудолл, «Бородатый тамарин»

«В поисках надежды», Джейн Гудолл

Мемуары лучшей в мире экспертки по шимпанзе. Они были изданы ещё в 90-е, но на украинском языке появились лишь два года назад. Однако за эти десятилетия они совершенно не утратили своей актуальности. Их интересно читать даже тем, кто совершенно не интересуется всем, что связано с животными (я в числе таких людей). Потому что в книге речь идет не о каких-то научных данных и не только о жизни шимпанзе (как оказалось, это интересно), а о том, что нужно сделать человеку, чтобы не уничтожить этот мир.

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В 1960 году 26-летняя англичанка села на пароход и отправилась в Африку. Она мечтала об этой стране чуть ли не с детства. Здесь она начала изучать поведение шимпанзе, не имея для этого специального образования. Пережила моменты, когда из её лагеря похищали учёных с целью получения выкупа, а также смерть своего второго мужа от рака. Гудолл эмоционально описывает свои впечатления от того, как в детстве в газете увидела фотографии из концлагерей. А уже будучи взрослой женщиной — условия, в которых содержались животные, над которыми проводили научно-медицинские эксперименты.

«Мы не в состоянии решить все проблемы в мире, но можем реагировать на те, что у нас под носом». Книга читается как увлекательный роман, триллер, детектив и научно-популярное пособие в одном флаконе.

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