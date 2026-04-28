Что едят супермодели: Хайди Клум поделилась рецептом низкокалорийного супа-пюре

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — следит за питанием, однако не сидит на строгих диетах. В своем Instagram она часто показывает, что ест в течение дня, и нередко среди продуктов появляется не совсем полезные продукты, например, чипсы, над своей любовью к которым она недавно посмеялась в видео.
Однако в рационе супермодели всегда есть костный бульон — с него она начинает каждый свой день, а также овощи, в том числе большое количество репчатого лука. Так, в новом видео в Сети Хайди поделилась рецептом низкокалорийного супа-пюре.
Она помыла и нарезала овощи: спаржу, цуккини, морковь и два вида репчатого лука, отварила их, а затем с помощью блендера превратила в пюре.
«Счастливый понедельник», — подписала Клум видео.
Хайди выглядит потрясающе. Однако недавно ей пришлось опровергать слухи о своей беременности и рассказывать, в чем причина набора веса.