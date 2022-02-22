Что едят звезды: дочь Хайди Клум - Лени Клум - показала свою любимую еду

17-летняя Лени Клум поделилась в Instagram с поклонниками некоторой информацией о себе и своих предпочтениях.

Дочь знаменитой супермодели Хайди Клум запостила фото, на котором запечатлена сидя рядом с огромной прозрачной миской, наполненной чипсами, на свежем воздухе. В подписи начинающая модель написала:

"Я и моя любимая закуска".

В свои 17 лет Лени Клум еще вполне может позволить себе такой снек без вреда для фигуры. А вот ее мама подает правильный пример и дочери, и своим поклонникам, часто показывая в Instagram, как ест салаты, авокадо и прочие полезные продукты.

Напомним, летом 2021 года публика видела Лени на шоу Dolce & Gabbana. Юную модель тогда сфотографировали во время репетиции шоу, она дефилировала по подиуму в черном блейзере и на каблуках. В Италию Лени приезжала вместе с мамой Хайди.

Хайди Клум и Лени Клум / Getty Images

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