Что это было и зачем: Эмма Коррин, которая сыграла в "Короне", надели фартук в цветы и с рюшами

Эмма Коррин / © Associated Press

В воскресенье состоялась премьера фильма «100 ночей Геро», закрывавшая Лондонский кинофестиваль, на которой присутствовали главные звезды этой картины — Эмма Коррин, Фелисити Джонс и Майка Монро.

Эмма, которая прославились ролью в сериале «Корона», появились на мероприятии в наряде от Miu Miu из коллекции весна-лето 2026, что совсем недавно была представлена в Париже на Неделе моды.

Лук актрисы включал очень креативный ансамбль, поскольку она надела блузу с фартуком в цветы и рюши, а также классические серые брюки. Этот наряд ей подобрал стилист Гарри Ламберт, а дополнила Эмма его лаконичными украшениями и коричневыми туфлями с логотипом бренда.

Эмма Коррин / © Associated Press

Для все ли такой наряд — однозначно нет, но Эмма никогда не отличалась обычностью. Актриса любит модные вызовы и эксперименты, а также вечерние платья никогда не были ее сильной стороной. Поэтому такой выбор, хоть и кажется странным и необычным — для Эммы образ подходит и она в нем выглядит красиво.

Миучча Прада, которая создала коллекцию, объяснила, что фартук ее интересовал как «универсальный символ работы», написав в комментариях к показу, что это «размышление о работе женщин — их трудностях, невзгодах, опыте». На подиуме во время показа этой коллекции модели были одеты в кожаные фартуки с оборками, а в шоу также приняла участие актриса Милла Йовович и она тоже вышла в переднике.